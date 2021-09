Incidente lungo l'Autostrada A4 alle porte di Milano: traffico in tilt

Traffico rallentato lungo l'Autostrada A4, in direzione Venezia, all'altezza dell'innesto per A8/A9, Certosa e Cormano, nel Milanese.

Lo schianto, nel quale sarebbero rimaste coinvolte due auto, si è verificato alle 16.20. Sul posto sono arrivati due equipaggi del 118 su ambulanza e automedica, in codice giallo. Una persona di 60 anni è rimasta ferita.

Per capire la dinamica dell'incidente e gestire il traffico sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Novate. Autostrade per l'Italia comunica che ci sono code per via dello scontro, senza specificarne la lunghezza.