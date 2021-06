Incidente sull'Autostrada A4: traffico rallentato

Tre persone sono rimaste ferite sull'Autostrada A4, in direzione Torino, per un incidente avvenuto alle 8 di venerdì. Lo scontro si è verificato nel tratto Marcallo Mesero - Novara Est.

Dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza hanno inviato sul posto tre ambulanze in codice rosso. Per fortuna le condizioni dei pazienti - 26, 28 e 58 anni - non erano gravi e sono stati trasportati in verde in ospedale.

Il traffico lungo l'arteria è rimasto rallentato durante i soccorsi. Presenti anche i vigili del fuoco del commando provinciale di Milano e la polizia stradale di Torino.