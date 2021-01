Incidente a Milano, bimbo travolto e trascinato per 11 metri da pirata della strada: grave

Un bambino di 9 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dal conducente di un furgone che lo ha trascinato per 11 metri e infine si è dato alla fuga. L'accaduto nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, in piazzale Gabriele Rosa, zona Corvetto. Sul posto sono accorsi 118, con due ambulanze e automedica, e la polizia locale di Milano.

Il piccolo stava attraversando sulle strisce pedonali insieme alla madre quando il furgone l'ha travolto frontalmente per poi trascinarlo. Il conducente del mezzo - un 20enne brasiliano regolare in Italia - invece di fermarsi a prestare soccorso al bambino è scappato, abbandonando sul posto un passeggero che stava viaggiando con lui, il furgone - poi risultato rubato - e alcuni documenti.

I soccorritori del 118 dopo aver prestato le prime cure al bimbo, di nazionalità italiana, l'hanno trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. Nel frattempo il conducente, che era stato subito rintracciato, è tornato sul luogo dell'incidente ma davanti agli agenti della locale ha tentato nuovamente - e questa volta invano - di guadagnare la fuga a piedi. Dopo una breve colluttazione, in cui un agente è rimasto ferito in modo lieve, è stato fermato. Per lui a quel punto è scattata una denuncia per omissione di soccorso e fuga, resistenza, furto e guida senza patente.