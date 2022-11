Si sente male mentre è in bici e cade: gravissimo

Un uomo in condizioni gravissime dopo aver accusato un malore improvviso mentre andava in bicicletta. L'episodio nella mattinata di martedì 1 novembre in via Garibaldi a Carugate, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono accorsi forze dell'ordine e 118, con ambulanza e automedica. Il ciclista, 65 anni, è stato soccorso e trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. In base a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe caduto dalla bici dopo essersi sentito male all'improvviso.