Incidente a Sesto (Milano), cade dalla bici: uomo in arresto cardiaco

Un uomo di 75 anni trasportato all'ospedale in codice rosso dopo essere caduto con la sua bicicletta. L'incidente è accaduto verso le 11.30 della mattinata di martedì 16 novembre in via Camillo Benso di Cavour a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e polizia locale di Sesto. Il 75enne dopo essere stato rinvenuto in arresto cardiaco, è stato portato - con manovre di rianimazione in corso - all'ospedale di Cinisello Balsamo (Milano), in codice rosso.

In base a una prima ricostruzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza, la caduta potrebbe essere stata provocata da un malore. Di sicuro l'impatto non ha coinvolto altri veicoli. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati agli agenti sestesi, al lavoro sul posto.