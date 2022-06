Schianto tra auto e moto: grave un ragazzo di 25 anni

Grave incidente stradale mercoledì sera a Buccinasco, nel Milanese. Stando a quanto finora appreso, una moto Honda Cb e una Ford Cmax si sono schiantate tra loro all'angolo tra via Romagna e via Salieri.

Ad avere la peggio nello scontro è stato il ragazzo di 25 anni - un giovane di Vercelli residente a Buccinasco - che era alla guida della motocicletta. Soccorso dagli equipaggi di due ambulanze e un'auto medica, il 25enne è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'Humanitas. Nella caduta, violentissima, ha riportato diverse escoriazioni e fratture: le sue condizioni sono giudicate molto delicate ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. In ospedale, in codice verde al San Paolo, è finito anche il 60enne, cittadino peruviano, che era al volante della macchina.

I rilievi per ricostruire con precisione cause e dinamica dello schianto sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Corsico. I documenti dei veicoli e dei due guidatori sono risultati in regola.