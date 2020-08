Incidente a Milano, cade dalla moto e si schianta contro un'auto: uomo gravissimo

La moto che sbanda e lo "disarciona". Lui che vola sull'asfalto e finisce nella corsia opposta. Poi, l'impatto - tremendo - con un'auto di passaggio. Gravissimo incidente stradale mercoledì sera in via della Chiesa rossa a Milano, teatro di uno schianto che ha ridotto in condizioni gravissime un motociclista di 48 anni.

Il dramma si è consumato verso le 22.30, all'altezza del civico 87 della lunga arteria stradale che attraversa la zona sud della città. Per cause ancora in corso di accertamento, il 48enne - che viaggiava in direzione Rozzano a bordo di una Triumph scrambler - ha perso il controllo della moto ed è finito sull'asfalto. Nella caduta, l'uomo è stato "catapultato" verso l'altra corsia e si è schiantato con il corpo contro una Opel Adam che procedeva nel senso di marcia opposto e che passava proprio in quel momento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il colpo è stato molto violento e il motociclista è rimasto sull'asfalto ferito. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica del 118, il 48enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda: i medici, stando a quanto riferito giovedì mattina dalla polizia locale, non hanno ancora sciolto la prognosi e le sue condizioni vengono giudicate delicatissime soprattutto per i seri traumi che ha riportato alla testa e al torace. Sono stati proprio i ghisa a svolgere tutti i rilievi per ricostruire le cause e la dinamica dello schianto.