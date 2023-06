Ennesima ciclista uccisa a Milano, lo stop del comune: nuovi divieti per i camion in città

L'obiettivo è uno, chiaro e quanto mai urgente: fermare la strage di ciclisti sulle strade milanesi. Il comune di Milano è pronto ad approvare nuove norme stringenti per regolamentare l'ingresso dei camion in città, soprattutto dopo l'ultimo incidente di giovedì, l'ennesimo, in cui ha perso la vita una 60enne in bici travolta e uccisa da una betoniera in piazza Durante.

Da settimane si parla di trovare una soluzione per evitare tragedie dovute all'angolo cieco dei mezzi pesanti e già lo scorso maggio era stata presentata una mozione per vietare ad alcuni tipi di autoarticolati l'ingresso a Milano. "Siamo praticamente pronti con la delibera, ne condivideremo i contenuti nei prossimi giorni con tutti i soggetti coinvolti e i portatori di interesse che abbiamo incontrato e ci hanno dato alcune indicazioni utili. La porteremo in giunta entro metà luglio", l'annuncio dell'assessore alla mobilità Arianna Censi.

"La complessità è stata quella di fare riferimento a una normativa necessariamente europea, perché non esiste una norma italiana che avrebbe facilitato il processo e nello stesso tempo non sarebbe stata limitata ai confini milanesi, ma avrebbe potenziato la sicurezza anche dei ciclisti di altre città con grandi flussi di mobilità", ha proseguito.

L'idea, stando a quanto appreso, è di rendere obbligatorio il kit con il sensore per l'angolo cieco per i camion che vogliono entrare nel territorio di Area B - quindi praticamente tutta Milano - dalle 7.30 alle 19.30. "Visto che proprio in questi giorni sono in discussione le modifiche al codice della strada, non sfruttare questa finestra per inserire una norma sull’obbligo di sensore dell’angolo cieco per le grandi metropoli - ha concluso la Censi - sarebbe un’occasione mancata da parte del Ministro delle Infrastrutture".