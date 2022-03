Gravissimo incidente stradale, ciclista travolto da auto pirata

Gravissimo incidente stradale a Milano nella notte tra sabato 19 e domenica 20 marzo. Un uomo di trentadue anni, che percorreva in bicicletta il cavalcavia di piazzale delle Milizie, zona piazza Napoli, è stato investito da un'auto. Il guidatore del veicolo non si è fermato a prestare i soccorsi ma è scappato.

Altri automobilisti che transitavano hanno notato il trentaduenne per terra e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto si sono precipitati un'ambulanza ed un'automedica del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure all'uomo e poi lo hanno portato in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico, dove sarebbe in pericolo di vita.

La polizia locale è intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi e sta ora esaminando le telecamere di sorveglianza per cercare d'identificare l'auto che ha travolto il ciclista.