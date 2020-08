Incidente in corso Buenos Aires, schianto tra autobus e scooter: uomo di 35 anni gravissimo

Grave incidente giovedì mattina in corso Buenos Aires, pieno centro città. Stando alle primissime informazioni raccolte, verso le 6.45 uno scooter e un pullman - uno shuttle Terravision che dalla stazione porta all'aeroporto di Orio - si sono schiantati tra loro all'incrocio con via Pergolesi.

Ad avere la peggio è stato il guidatore del mezzo a due ruote, un uomo di 35 anni italiano, che dopo l'impatto con il bus è stato sbalzato su dei paletti di ferro che dividono il marciapiede dalla carreggiata.

Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, il 35enne è stato trasportato in codice rosso e in prognosi riservata al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Nello schianto ha riportato fratture a un braccio e a una gamba, una frattura al bacino e ferite e abrasioni su tutto il corpo. Le sue condizioni vengono giudicate molto delicate.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, ora al lavoro per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto. Quel che è certo è che il bus proveniva da via Pergolesi e stava svoltando a sinistra per immettersi su corso Buenos Aires. L'impatto con lo scooter è avvenuto frontalmente sul lato sinistro del pullman, quasi in corrispondenza del posto di guida. Da lì, il 35enne è stato poi "scagliato" contro i paletti in ferro.

L'incidente - Foto © Mt di Valina Alberti de Mazzeri