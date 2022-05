Incidente in via Padova, donna investita da un taxi: grave

Una donna è finita all'ospedale in codice rosso dopo essere stata investita da un taxi. Incidente verso le 3.20 della notte tra martedì 17 e mercoledì 18 maggio in via Padova, all'altezza del 149, zona Cimiano.

Sul posto ambulanza e automedica del 118 e polizia locale. La ferita, una 48enne italiana, è stata soccorsa per i molteplici traumi riportati nell''impatto e trasportata in ambulanza, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Illeso il conducente del taxi, un italiano di 29 anni. Al momento dell'arrivo dei soccorritori - riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza - la donna era sveglia. Al momento si trova ricoverata in prognosi riservata.

Affidati agli agenti della locale i rilievi di legge per ripercorre con esattezza la dinamica del sinistro. In base a una prima ricostruzione, sembra che la 48enne si trovasse a bordo strada, quando, nel tentativo di attraversare, sarebbe sbucata sulla carreggiata attraverso alcune auto. Il taxi, che stava sopraggiungendo proprio in quel momento, non l'avrebbe vista, finendo per investirla.