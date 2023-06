Due donne ferite in un grave incidente in autostrada

Due donne di 19 e 63 anni sono rimaste ferite in un grave incidente. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 19 di giovedì 29 giugno sulla A4, tra Trezzo sull'Adda (Mi) e Cavenago (Mb) in direzione Monza.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia stradale. Nell'impatto - che secondo le prime informazioni ha coinvolto due auto - ha avuto la peggio la 63enne, che è stata trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. La 19enne invece è stata accompagnata, sempre in elicottero, all'ospedale Sant'Anna di Como, ma in codice giallo.

La chiamata di emergenza all'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza, che ha inviato sul posto tre ambulanze e due elicotteri con équipe medica a bordo, è partita alle 19.06. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi nel tratto si sono registrati disagi per la viabilità, con lunghe code. Gli agenti della polizia stradale hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.