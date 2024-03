Flixbus partito da Milano si schianta: un morto e diversi feriti

Il bus che sbanda, il guidatore che perde il controllo del mezzo. Poi lo schianto. Tragico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì sull'autostrada A1, dove un Flixbus partito da Milano e diretto a Roma si è schiantato nel tratto compreso tra Modena sud e Valsamoggia.

Pesante il bilancio: un ragazzo di 19 anni di origini congolesi è morto sul colpo, mentre altre sei persone sono finite in ospedale, due delle quali pare in condizioni gravi. Il dramma si è consumato verso le 2.45.

Stando alla prima ricostruzione, il pullman avrebbe sbandato e sarebbe finito contro il new jersey in cemento che si trova sul lato destro della carreggiata. Per liberare i feriti dal mezzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno estratto dal bus alcune persone rimaste incastrate.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale della sottosezione Bologna sud. L'autostrada A1 è rimasta a lungo chiusa per permettere l'intervento dei soccorsi.