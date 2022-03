Senza patente, si schianta e insulta i carabinieri: "Qui si parla brianzolo"

Prima si è schiantato con la sua moto, che stava guidando nonostante non avesse la patente. Poi ha pensato bene di insultare i militari che lo stavano aiutando, la cui unica colpa era non condividere le sue stesse origini brianzole. Quindi, per non farsi mancare nulla, ha seminato il panico in ospedale, tra corse nei corridoi e tentativi di fuga.

Un uomo di 37 anni, un italiano con precedenti, è stato denunciato nel weekend in Brianza con le accuse di interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza per il rifiuto di sottoporsi all'accertamento per alcol al volante.

Per lui i guai sono iniziati quando ha perso il controllo della sua Ktm Duke in via Pola a Giussano, finendo sull'asfalto. I primi a soccorrerlo sono stati i sanitari del 118, subito raggiunti dai militari. È bastato poco ai carabinieri per ipotizzare che l'uomo fosse ubriaco, anche perché sembra facesse fatica a reggersi in piedi. Portato in ospedale, anche per effettuare gli accertamenti sull'eventuale guida in stato d'ebrezza, il motociclista è andato su tutte le furie e ha cominciato a mettere nel miirno gli uomini dell'arma.

"Non siete brianzoli: qui siamo in Brianza e si parla solo brianzolo", le sue rimostranze. E ancora: "Tornate da dove venite, rubate lo stipendio allo Stato". L'uomo si è poi allontanato dall'ospedale, rifiutando di sottoporsi all'alcoltest, motivo per il quale è stato comunque denunciato.