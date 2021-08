Incidente nel Milanese, ciclista di 32 anni muore investita da un camion

Una ragazza di 32 anni, Valentina Caso, morta dopo essere stata investita da un'auto cisterna del latte mentre andava in bicicletta. Questo il tragico bilancio dell'incidente avvenuto in via san Giovanni a Robecco sul Naviglio, hinterland ovest di Milano, poco prima delle 9 di mercoledì 4 agosto.

Sul posto sono accorse due ambulanze del 118, l'elisoccorso, tre mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale della cittadina. Per la giovane donna, però, purtroppo non c'è stato nulla da fare: i traumi riportati nel violento schianto si sono rivelati troppo gravi e i soccorritori non hanno potuto che constatare il suo decesso sul posto.

Il conducente del camion, un uomo di 62 anni, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Magenta, probabilmente a causa dello shock subìto. Per chiarire la dinamica del sinistro e accertarne le responsabilità sono al lavoro gli agenti della locale di Robecco.