Il folle inseguimento della Bmw e lo schianto contro un'auto di due anziani

La corsa, partita in Brianza, si è conclusa a Paderno Dugnano (Milano) nella notte

Invece di fermarsi all'alt, con la loro Bmw hanno forzato il posto di blocco, poi hanno iniziato una folle corsa, ingaggiando un inseguimento che si è concluso con uno schianto contro l'auto di due anziani. L'accaduto nella notte tra giovedì e venerdì tra la Brianza, dove tutto è iniziato, e Paderno Dugnano (Milano), dove è avvenuto l'incidente.

L'inseguimento nella notte

A Limbiate (Mb), tra le strade deserte a causa del periodo estivo e delle partenze per le vacanze, durante i controlli un'auto di grossa cilindrata in via 8 Marzo ha attirato l'attenzione dei militari. I due uomini a bordo vendendo i carabinieri hanno tentato la fuga, dando gas alla Bmw e allontanandosi a tutta velocità. Una corsa di alcuni chilometri finita poco dopo, a Paderno Dugnano, appunto, quando il mezzo, fuori controllo, ha 'bruciato' un semaforo rosso all'incrocio e si è schiantato contro l'auto su cui viaggiava una coppia di anziani.

I due pensionati fortunatamente, al netto del grande spavento, dopo l'impatto erano in condizioni discrete: non hanno riportato gravi ferite o traumi. Quanto ai due fuggitivi dopo l'incidente sono scesi dall'auto cercando di allontanarsi a piedi. Uno dei due ci è riuscito, facendo perdere le proprie tracce. Il secondo, invece, un 19enne che si trovava alla guida, è stato bloccato e arrestato.

Il giovane, senza fissa dimora, dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni stradali. Processato per direttissima è stato sottoposto alla misura dell’obbligo quotidiano di presentazione in caserma.