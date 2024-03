Scappa dai carabinieri e si schianta contro un palo

Incidente e manette. Un uomo di 33 anni, cittadino marocchino, con precedenti, è stato arrestato domenica pomeriggio a Buccinasco con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale al termine di un inseguimento finito con uno schianto.

Verso le 18, il 33enne - alla guida di una Renault Clio - ha cercato di fuggire dai carabinieri ma arrivato in via Cadorna è finito contro un palo di un segnale stradale, abbattuto, e poi nei campi a bordo strada. A quel punto, il fuggitivo ha abbandonato il veicolo a piedi e ha tentato un'ultima disperata corsa a piedi, anche quella fallita.

Raggiunto dai militari, è stato bloccato e arrestato. Non è noto al momento perché il 33enne abbia cercato di scappare dai carabinieri: sono in corso ulteriori verifiche. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, anche se in quel momento quel tratto di strada era affollato di persone a passeggio e gente in bici.