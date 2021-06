Incidente a Inveruno, motociclista sbalzato dalla moto: grave in ospedale

Un motociclista di 41 anni è rimasto seriamente ferito in un incidente stradale a Inveruno (hinterland Nord-Est di Milano) nella notte tra martedì e mercoledì 30 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 2:20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi, come riferito da un testimone e ribadito da Areu; l'uomo avrebbe perso il controllo della moto mentre percorreva Viale Europa all'altezza della rotatoria con la strada provinciale 31.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l'allarme e a prestare i primi soccorsi. L'uomo, stabilizzato dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso al Niguarda, non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato un importante trauma alla gamba destra. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco.