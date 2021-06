Mel, il tassista morto in un incidente che lascia 4 figli: al via raccolta fondi

Non ce l'ha fatta Melchiorre Lupisella, l'uomo di 51 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale davanti a Linate. Lo schianto tra un'auto e la moto guidata dal 51enne è avvenuto attorno alle 23 di sabato, in viale Forlanini tra Milano e Segrate.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza intervenuta con tre ambulanze a un'automedica. Il centauro è stato soccorso sul posto e trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele, in prognosi riservata ma non ce l'ha fatta. Nessuno degli altri feriti è in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente è stata affidata ai carabinieri della Compagnia San Donato. I militari hanno fatto i rilievi a lungo. Resta da capire la dinamica dello scontro per stabilire le responsabilità.

Chi era Melchiorre Lupisella

Melchiorre Lupisella faceva il tassista e viveva a Melzo (Milano). Quella sera viaggiava da solo alla guida della sua Ducati Monster quando si è scontrato, per cause ancora da capire, con una Citroen C3. Lascia quattro figli e soprattutto per loro, gli amici e i colleghi hanno lanciato una raccolta fondi sul sito Gofundme.com.

"Questa notte siamo stati sconvolti da una di quelle notizie che nessuno vorrebbe mai sentirsi dare nella vita: il nostro prima amico e poi collega Mel (Melchiorre Lupisella) ha perso la vita in un incidente in moto. Un amico, un padre, una persona eccezionale che lascia un vuoto assordante ed incolmabile in ognuno di noi. Questo - scrivono i colleghi - vuole essere solo un piccolissimo gesto per tutta la sua famiglia, la sua compagna e i suoi 4 figli, che Mel amava sopra ogni cosa. Mel ci manchi e ci mancherai, ma sarai per sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri".