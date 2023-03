Si ribalta con l'auto: grave 31enne

Un 31enne portato via in elicottero in codice rosso. Questo il risultato di un ribaltamento con l'auto. L'incidente è avvenuto verso le 11 di lunedì 13 marzo in viale della Repubblica a Melegnano, hinterland sud di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanze ed elicottero, vigili del fuoco e polizia locale. A causa di un trauma cranico, l'automobilista è stato elitrasportato all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, comunque, era cosciente.

Al momento non è chiaro come l'uomo abbia finito per ribaltarsi con l'auto e non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. Per fare luce sulla dinamica del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia locale.