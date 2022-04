Incidente camion-monopattino: 17enne gravissimo

Un ragazzo di 17 anni in condizioni molto gravi dopo uno scontro tra il suo monopattino elettrico e un camion. Incidente nel pomeriggio di venerdì 15 aprile, verso le 13.30, in viale Sarmazzano, all'incrocio con la strada provinciale 39, a Vizzolo Predabissi, hinterland sud est di Milano.

Sul posto sono accorsi 118, con elisoccorso e due ambulanze, e carabinieri della compagnia di Melegnano. Il ragazzo, trovato incosciente, è stato intubato ed elitrasportato all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso, a causa di un pesante trauma cranico.

Soccorsa, in codice verde e solo per lo stato di agitazione, anche una donna di 50 anni, italiana come lo stesso 17enne, che è stata portata all'ospedale di Melegnano. Affidati ai militari i rilievi per capire la dinamica del sinistro.