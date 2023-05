Bimba di 5 anni vola fuori dal finestrino dopo lo schianto: morta

Tragedia lunedì mattina a Vigevano, nel Pavese, dove una bimba di 5 anni è morta in un incidente in cui è rimasta coinvolta l'auto di sua mamma. Il dramma si è consumato verso mezzogiorno all'incrocio tra via Mentana e via Quarto.

A scontrarsi sono state una Honda Jazz e una Lancia Y. La piccola, secondo quanto appreso, era sul sedile posteriore della vettura e dopo lo scontro sarebbe volata fuori dal finestrino - aperto - finendo contro un palo che regge uno specchio parabolico. Soccorsa dagli equipaggi di due ambulanze, un'auto medica e un elicottero del 118, la bambina è stata accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, dove poche ore dopo i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Feriti anche la mamma della vittima e il guidatore dell'altra macchina.

I rilievi del caso sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, cui spetterà ora il compito di accertare con precisione la dinamica ed eventuali responsabilità dello schianto.