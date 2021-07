Incidente d'auto, morta la mamma di Billy Costacurta

Grave lutto per Billy Costacurta. La mamma dell'icona del Milan è morta in un incidente stradale venerdì mattina, alle 9.20, in provincia di Varese. La donna, Margherita Beccegato, 87 anni, potrebbe aver perso il controllo della sua utilitaria per un malore.

L'auto è finita contro il cancello di un'azienda a Cavaria con Premezzo (Varese) in via Padre Reginaldo Giuliani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e automedica ma per la donna non c'era nulla da fare.

Alessandro Costacurta, soprannominato Billy è considerato tra i migliori difensori della storia del calcio italiano, ha legato la propria carriera al Milan, con cui ha esordito nel 1986, per poi militare nella società rossonera fino al 2007. Nel suo palmarès annovera, tra gli altri trofei, 7 scudetti e 5 Coppe dei Campioni/Champions League.