Tragico schianto a Morimondo: morto un motociclista di 60 anni, grave la compagna

Tragico incidente stradale a Morimondo nel tardo pomeriggio di sabato primo ottobre: un uomo di 60 anni è morto sul colpo e una donna, la sua compagna, è molto grave all'ospedale Niguarda di Milano. E' successo intorno alle sette di pomeriggio all'incrocio tra la strada provinciale 183 e la strada statale dell'Est Ticino.

Secondo le prime informazioni diramate dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto: su quest'ultima viaggiavano il 60enne, Pierluigi Beretta di Abbiategrasso, e la compagna 50enne. I soccorritori del 118 si sono precipitati con due ambulanze ed un'automedica. Allertato anche l'elisoccorso. Purtroppo per il 60enne non c'era niente da fare. La 50enne aveva invece fratture multiple agli arti e al bacino: è stata trasportata in codice rosso al Niguarda in elicottero e versa in gravi condizioni.

L'automobilista, un ragazzo di 31 anni, era in stato di choc ed è stato visitato sul posto dai soccorritori, ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.