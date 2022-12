Schianto in auto contro il sottopasso: morto 26enne

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita dopo essersi schiantato in auto contro il muretto di un sottopassaggio. È accaduto verso le 14 di venerdì 9 dicembre in via Stephenson, periferia nord di Milano.

Sul posto, dopo che un passante ha lanciato l'allarme, sono intervenuti ambulanza e automedica del 118, vigili del fuoco e polizia locale di Milano. Per il giovane era già troppo tardi: dopo averlo rinvenuto riverso nel sedile posteriore ed estratto dalle lamiere, i soccorritori, che non hanno potuto salvarlo, ne hanno dovuto constatare il decesso.

Affidati agli agenti della locale i rilievi che serviranno a chiarire la dinamica del sinistro, le cui cause sono ancora da accertare. Al momento si tende ad escludere il coinvolgimento di altri veicoli. Il 26enne proveniva da via Palizzi e stava andando verso via Barzaghi. Dai primi accertamenti sembra che l'auto, una Chevrolet Ave, una volta percorso il primo tratto del sottopasso, abbia urtato il muro per poi schiantarsi più volte.