Incidente nel Milanese, uomo grave dopo schianto in moto ad alta velocità

Un uomo di 46 anni portato in ospedale in codice rosso. Questo il bilancio di un incidente motociclistico avvenuto sulla strada statale 35, in direzione sud, tra Cusano Milanino e Paderno Dugnano, nella prima mattinata di venerdì 2 luglio, poco prima delle 6.

Sul posto sono accorsi 118, con ambulanza e automedica, e Polstrada di Milano. Dopo uno schianto ad alta velocità, il motociclista, 46 anni, ha riportato ferite al volto e fratture al femore e a un polso. A causa della gravità di questi traumi, i soccorritori, dopo avergli prestato le prime cure sul posto, l'hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

Al momento dell'arrivo dei mezzi dell'Azienda regionale emergenza urgenza, l'uomo era cosciente e non dovrebbe essere in pericolo di vita. I rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro sono affidati agli agenti della Polstrada. Al momento, da una prima ricostruzione, sembra che nello schianto non siano coinvolti altri veicoli: la caduta sarebbe avvenuta autonomamente.