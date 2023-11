Nicholas Foresti morto mentre consegnava pizze per pagarsi l'università

Non c'è stato nulla da fare per Nicholas Foresti. Aveva soltanto 22 anni. Il giovane di Albegno di Treviolo è morto dopo l'incidente in scooter avvenuto mercoledì sera, intorno alle 21 proprio nel suo paese, in provincia di Bergamo. Si è scontrato violentemente contro un'auto. Aveva appena finito una consegna per la pizzeria per la quale lavorava da qualche mese, e stava tornando verso il locale.

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dello schianto. Il giovane procedeva da Dalmine in direzione Bergamo, all'altezza del cavalcavia si è scontrato con un'auto che stava svoltando a sinistra. Un incrocio considerato da tempo pericoloso, con vari incidenti in passato. L'automobilista ha chiamato i soccorsi immediatamente.

Le condizioni del giovane sono apparse subito molto gravi: Nicholas Foresti è morto giovedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII, vani tutti i tentativi dei medici di tenerlo in vita. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi: un ultimo gesto di generosità che salverà altre vite.

Nicholas, figlio unico, lavorava come fattorino per pagarsi gli studi universitari, frequentava l'ultimo anno di Economia e commercio all’Università di Bergamo: si sarebbe dovuto laureare il mese prossimo.