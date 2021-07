Incidente a Parabiago (Milano): schianto all'incrocio tra un'auto e una moto: un ferito

Via Sant'Ambrogio

Un motociclista di 40 anni è rimasto ferito in un incidente all'incrocio tra Via Sant'Ambrogio e via De Amicis a Parabiago, hinterland Nord-Ovest di Milano, nella serata di giovedì 16 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 23:20, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della stazione di Parabiago, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione l'incidente è avvenuto vicino a un semaforo lampeggiante.

Inizialmente le condizioni del 40enne sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Il centauro, stabilizzato, è stato trasportato con l'elisoccorso al pronto soccorso del Niguarda in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.