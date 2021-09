Incidente a Opera, schianto sulla provinciale: grave un motociclista

Un motociclista di 44 anni è rimasto gravemente ferito a una gamba in seguito a un incidente sulla strada provinciale 28 a Opera nella tarda mattinata di mercoledì 15 settembre.

Tutto è accaduto qualche minuto dopo le 11:00, come riportato dall'agenzia regioanle di emergenza urgenza. I contorni dell'incidente non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 44enne sia rovinato al suolo in seguito a una collisione con un'automobile.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze e l'elisoccorso. Il centauro è stato stabilizzato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo in codice rosso, secondo quanto trapelato avrebbe riportato un importante trauma a una gamba ma non sarebbe in pericolo di vita.