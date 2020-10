Incidente sulla Rivoltana a Segrate, 20enne perde il controllo dell'auto e si schianta

Incidente sulla Rivoltana a Segrate nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre: un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantato contro il guardrail. Tanto spavento e strada chiusa, ma fortunatamente non è successo nulla di grave.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del giovane sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice giallo. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Segrate; la strada è stata chiusa al traffico per diversi minuti.