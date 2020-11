Gudo Visconti (Milano), donna fa incidente e finisce nel canale: la salva il sindaco eroe

Omar Cirulli, sindaco di Gudo Visconti, ha salvato una donna che stava per morire dopo essere finita con l'auto all'interno di un canale per un incidente stradale. Omar, 43 anni, che in quel momento stava allenandosi lungo una strada provinciale, non ha esitato un momento e si è tuffato per estrarre la donna dall'abitacolo, salvandole la vita grazie anche all'intervento di due passanti che hanno subito dato una mano.

Il sindaco, secondo il suo racconto, ha visto l'auto ribaltata nel canale grazie alle luci dell'auto, la visibilità era molto bassa per via della nebbia. Al volante c'era una donna immobile che non rispondeva. È stato allora che, ha raccontato Cirulli, "che mi sono buttato nel canale, l'acqua era fredda e nauseabonda, ho provato ad aprire la portiera dal lato del passeggero ma era bloccata, ho iniziato a prendere a pugni i finestrini, ma non sono riuscito a romperli. Ero disperato, poi non so come mi sia venuto in mente, forse proprio per la disperazione, ho dato uno strattone al portapacchi e sono riuscito a staccare un'asta, che ho usato come ariete per spaccare il lunotto posteriore".

"Con me non avevo il cellulare, perchè quando esco a correre non lo porto, ma per fortuna - ha ricordato il sindaco - sono passate due persone, una coppia che portava a spasso il cane, e lei si è subito buttata in acqua per aiutarmi mentre lui chiamava i soccorsi".

"Oggi mi ha scritto il nipote per ringraziarmi e dirmi che sua zia sta bene" racconta il sindaco, che nel salvataggio ha riportato qualche graffio e una nuova consapevolezza: "Ho fatto cose - ha concluso - che mai avrei pensato che sarei stato in grado di fare". Compreso consolare una persona sotto choc: "Mentre ero lì con lei, nell'auto piena di acqua gelida, le ho detto 'non ti devi preoccupare, oggi è il tuo giorno fortunato' e lei ha fatto sì con la testa".