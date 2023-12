Incidente nel milanese, camion travolge un'auto e la distrugge

Un uomo di 34 anni che lotta tra la vita e la morte, un'auto disintegrata e un camion incidentale. È il bilancio dell'incidente avvenuto sulla strada statale di Malpensa nel pomeriggio di giovedì 7 dicembre.

Tutto è successo intorno alle 14.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, ma per cause in corso di accertamento il mezzo pesante ha tamponato violentemente l'auto. L'impatto è stato devastante, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Varese con un'autopompa e un fuoristrada attrezzato per incidenti stradali. Utilizzando cesoie e divaricatori, i pompieri sono riusciti a estrarre il conducente dell'auto che è stato portato con la massima urgenza all'ospedale di Varese.