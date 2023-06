Incidente sulla superstrada di Malpensa: 4 auto distrutte, 3 persone in ospedale

Tre persone in ospedale e quattro auto distrutte, una di queste ribaltata. È il bilancio dell'incidente avvenuto sulla superstrada di Malpensa e la A4 nella notte tra mercoledì e giovedì 22 giugno.

Tutto è accaduto poco prima della 1.30 tra il Terminal 2 e il Terminal 1 (sulla carreggiata in direzione sud), come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dello schianto, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale di Milano.

Inizialmente le condizioni dei feriti (una ragazza 24enne, due uomini di 41 anni e uno di 33) sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato quattro ambulanza in codice rosso. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno estratto uno dei feriti dalle lamiere. Tre le persone in ospedale, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. Un uomo di 41 anni è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano, la 24enne in giallo a Gallarate mentre l'altro uomo 41enne è stato accompagnato in giallo a Varese. Illeso il 33enne che dopo i primi accertamenti sul posto ha rifiutato i soccorsi. L'arteria stradale è stata chiusa al traffico per permettere sia i soccorsi che il ripristino.