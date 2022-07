Schianto in autostrada, tamponamento tra camion: un uomo è grave

Un grave schianto si è verificato sull'autostrada A1 Milano-Napoli nella mattinata di lunedì 4 luglio, pochi minuti dopo le sette, in direzione sud, nel tratto compreso tra la barriera di Milano sud e l'uscita di Melegnano.

Secondo quanto riferito dall'Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), si è trattato di un tamponamento tra due camion. Uno dei due autisti, un 45enne, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo dopo avere tamponato l'altro camion: i vigili del fuoco sono stati chimati per liberarlo. L'uomo sarebbe in gravi condizioni. E' stato portato all'ospedale di Niguarda con l'elicottero del 118. Coinvolto anche l'altro autista, un 23enne, anche lui in ospedale per accertamenti.