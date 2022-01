Incidente in tangenziale, perde il controllo e si schianta contro guard rail

Ha perso il controllo della sua Fiat Punto, ha sbandato e si è schiantato contro il guard rail, per poi rimbalzare sull'altra corsia. L'incidente nella serata di lunedì 24 gennaio lungo la tangenziale est, all'altezza di Cologno Monzese, tra le corsie in direzione sud, verso Milano. Miracolato il conducente, 45 anni: pochi istanti prima che sopraggiungesse un Suv è riuscito a mettersi in salvo abbandonando la sua auto, che subito dopo è stata centrata in pieno dal fuoristrada.

La chiamata ai soccorsi è partita pochi minuti dopo le 20 e sulla A51 sono intervenute due ambulanze del 118 insieme agli agenti della polstrada e al personale dell'officina Mariani di Brugherio facente parte dell'organizzazione SI24h che si è occupata della rimozione dei veicoli incidentati per il ripristino della viabilità.

Ad avere la peggio è stato l'uomo al volante del Suv che è stato trasferito in codice verde in ospedale per accertamenti. Illeso invece il 45enne al volante dell'utilitaria. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi per far luce sull'accaduto.