Incidente in Tangenziale Est Milano, motociclista 31enne grave

Un motociclista 31enne è in gravi condizioni dopo un incidente stradale lungo la Tangenziale Est di Milano (A52), tra Cologno Nord e la Strada provinciale 113.

Dieci minuti prima delle 9 di martedì, secondo una primissima ricostruzione, il centauro è caduto a terra da solo dopo aver perso il controllo del mezzo che guidava. In suo soccorso dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza è intervenuta prima un'ambulanza in codice giallo e poi altri due equipaggi su ambulanza e elisoccorso in codice rosso.

Il ferito è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. È, secondo quanto comunicato dal 118, in condizioni molto delicate per via dei trami all'addome, al bacino e agli arti inferiori.

Il traffico lungo la tangenziale è rimasto rallentato per permettere alla polizia stradale di fare i rilievi e al personale sanitario di operare. Secondo Milano Serravalle, l'ente che gestisce quel tratto di strada, si è formato almeno un chilometro di coda in direzione Nord.