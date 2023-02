Maxi coda sull'autostrada per Milano per un incidente

Traffico in tilt nella mattinata di martedì 8 febbraio sull'Autostrada A8 Milano-Varese (direzione Milano) a causa di un incidente avvenuto intorno alle 7 nei pressi della barriera di Milano nord.

Il sinistro si è verificato poco prima del casello autostradale e ha coinvolto due auto guidate da una donna di 33 e un uomo di 38 anni. Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi sono stati soccorsi e accompagnati in codice verde al pronto soccorso in codice verde, ma le ripercussioni sul traffico sono state notevoli.

Secondo quanto appreso da MilanoToday si sono verificate code dall'ingresso di Legnano fino alla barriera, circa 12 chilometri. Rallentamenti si sono verificati anche nei pressi dell'innesto della A9 con la A8. La situazione sta tornando alla normalità col passare delle ore.