Maxi incidente lungo l'Autostrada A9, diversi feriti e coda chilometrica in direzione Milano

Coda chilometrica in aumento e diversi feriti gravi: è il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto intorno alle 14 di venerdì lungo l'Autostrada A9, nel tratto Saronno Origgio/Uboldo.

Secondo le primissime informazioni arrivate dall'Azienda regionale emergenza urgenza - che sul posto è intervenuta con 5 ambulanze, 3 automediche e l'elisoccorso - ci sono sei persone coinvolte: tra questi una bimba di 4 mesi e un bambino di 3 anni. La ferita più grave, in codice rosso, è una 63enne.

Autostrade per l'Italia segnala una coda di 4 chilometri in direzione Milano e traffico rallentato anche nell'altra direzione per via - letteralmente - dei "curiosi".

Presenti anche gli agenti della polizia stradale di Novate per i rilievi e i vigili del fuoco di Varese per i soccorsi. Nello scontro sono rimaste coinvolte due auto e un mezzo pesante.