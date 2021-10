Incidente tra un'auto e un tram in viale Zara: circolazione bloccata

Tram fermi e traffico rallentato in zona Zara a Milano, dopo che un tram della linea 5 si è scontrato con un'auto all'angolo tra viale Zara e via Scipio Slataper, nei pressi di piazzale Istria. L'incidente è avvenuto attorno alle 9.45 di giovedì.

Sul posto è intervenuta la polizia locale con diverse pattuglie, il personale Atm e il 118. Il tram coinvolto, un "Carrelli", ha centrato in pieno una Fiat Tipo grigia. Le cause sono ancora in corso di accertamento.

L'Azienda regionale emergenza urgenza ha soccorso una donna di 34 anni, rimasta leggermente ferita. È stata trasportata da un'ambulanza in codice verde alla Clinica Città Studi.

Tram 5 e 7 bloccati dopo incidente

La circolazione dei tram è stata bloccata: l'Azienda trasporti milanesi informa che il tram 5 fa capolinea in viale Lunigiana e non raggiunge l'ospedale Niguarda. Ripercussioni anche per la circolazione del tram 7, che fa capolinea a Ca Granda M5 e non in piazzale Lagosta. Nei tratti interrotti sono stati attivati i bus sostitutivi.