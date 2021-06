Incidente nel Milanese, polizia locale si schianta durante servizio trasporto organi

Una pattuglia della polizia locale si è schiantata contro un muretto durante un servizio per un trasporto organi. L'accaduto nella tarda mattinata di mercoledì 2 giugno sulla Vigevanese, all'altezza di Trezzano sul Naviglio (Milano). Sul posto tre ambulanza del 118, vigili del fuoco e carabinieri.

Il sinistro ha coinvolto anche un furgone, oltre all'auto della locale, che stava scortando un'ambulanza verso un ospedale di Milano per il prelievo d'urgenza di un organo. Soccorsi dal 118 il conducente dell'autocarro, portato in verde all'ospedale Humanitas di Rozzano, e i due agenti, un uomo e una donna, che sono stati trasportati rispettivamente in codice verde e in codice giallo sempre all'Humanitas.

Sul posto i carabinieri per i rilievi che serviranno a ripercorrere l'esatta dinamica del sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. In base a una prima ricostruzione sembra che l'uomo alla guida del furgone, all'incrocio, non si sia accorto dell'arrivo dell'auto della locale, a sirene spiegate, partendo al verde e finendo per centrarla. L'impatto ha portato gli agenti a schiantarsi contro un muretto spartitraffico.