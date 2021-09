Uccide la madre con una coltellata: preso

E' stato trovato in serata mentre vagava solo alla periferia della città, Younes El Yassire, il 35enne che giovedì mattina, con una coltellata al collo, avrebbe ucciso la madre Fatna Moukhrif, 54 anni, originaria del Marocco ma da tempo residente a Cremona. Il fatto è avvenuto nella loro abitazione in zona Cambonino, via Panfilo Nuvolone.

A fermarlo sono stati gli agenti della polizia: si era cambiato gli abiti e, stando a quanto si apprende, si sarebbe lasciato prendere senza dire una parola. Si pensava che avesse preso un treno per fuggire, invece stava vagando per la città. Ora si trova in stato di fermo in questura, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Secondo quanto ricostruito, il 35enne era in cura psichiatrica. La famiglia aveva già vissuto un grande dramma: nel 2016 uno dei fratelli morì precipitando da una finestra. La donna è stata trovata in un lago di sangue dal marito, appena rientrato in casa. Per lei non c'è stato nulla da fare.