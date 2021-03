Una donna gravissima dopo un incidente nel Milanese

Una donna di 45 anni è stato portata via dall'elisoccorso in gravissime condizioni dopo essere rimasta coinvolta in un incidente. L'accaduto domenica pomeriggio sulla Vigevanese, la strada statale 294, all'altezza di Vermezzo con Zelo, hinterland sud di Milano.

Sul posto oltre all'elicottero, sono accorsi un'ambulanza del 118, due mezzi dei vigili del fuoco e carabinieri di Abbiategrasso. In base a una prima ricostruzione, la donna stava guidando la sua auto quando è uscita fuori strada andando a schiantarsi contro un muro: il sinistro non ha coinvolto altri veicoli e potrebbe essere stato causato da un improvviso malore accusato dalla donna.

Molto delicate le condizioni della signora, che al momento dell'arrivo dei soccorritori, come riferisce l'Azienda regionale emergenza urgenza, non era cosciente. I vigili del fuoco l'hanno estratta dalle lamiere per poi affidarla all'équipe dell'elisoccorso, che l'ha trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.