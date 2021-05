Incidente a Vernate, schianto tra un'auto e una moto sulla provinciale: un morto

È successo all'incrocio con via Einaudi nella serata di lunedì 17 maggio, per il centauro non c'è stato nulla da fare

Un motociclista di 49 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale sulla provinciale 163 a Vernate (hinterland Sud-Est di Milano) nella serata di lunedì 17 maggio.

Tutto è accaduto un attimo dopo le 22 all'incrocio con via Einaudi, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato sembra che il motociclista sia rovinato al suolo in seguito a una violenta collisione con un'automobile.

Le condizioni del centauro sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per il 49enne, tuttavia, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un 29enne, trasportato sotto shock al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano.