Incidente a Sesto, schianto tra due auto: grave un 21enne

Incidente in via Carducci a Sesto san Giovanni nel pomeriggio di mercoledì 19 gennaio: due automobili si sono scontrate e un ragazzo di 21 anni è stato trasportato privo di conoscenza in codice rosso all'ospedale Bassini di Cinisello.

Tutto è accaduto intorno alle 16:30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 21enne, per cause in corso di accertamento, abbia perso il controllo della sua auto andando a impattare contro il veicolo che lo precedeva.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. Il giovane, stabilizzato dai soccorritori, è stato intubato e trasportato con la massima urgenza al Bassini. A preoccupare i sanitari, secondo quanto appreso attraverso Areu, era il fatto che fosse privo di conoscenza.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Sesto san Giovanni.