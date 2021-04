Travolta da un'auto a Milano, donna in fin di vita

Una donna di 74 anni in gravissime condizioni. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 10.30 di lunedì in via Marcantonio Dal Re, in zona Villapizzone a Milano, dove un'automobile ha travolto una donna a piedi.

A riferire l'accaduto è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul luogo dell'incidente ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Secondo quanto confermato dalla centrale operativa, la paziente era in condizioni disperate. È stata soccorsa sul posto e trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, dove resta in prognosi riservata.

All'ospedale Fatebenefratelli di Milano è stato portato anche il conducente dell'auto, un 31enne di origine asiatica. Era molto scosso per l'accaduto.

La polizia locale è intervenuta con diverse pattuglie per gestire il traffico e fare i rilievi. La dinamica dello scontro, riferiscono da Piazzale Beccaria, è ancora da chiarire.