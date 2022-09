Auto si ribalta dopo un incidente a Milano: traffico in tilt

Traffico paralizzato in via Monte Rosa a Milano per un incidente. Giovedì mattina, pochi minuti prima delle 7, un'auto si è ribaltata dopo uno schianto.

Sul posto, poco lontano da piazzale Lotto, sono intervenuti diversi mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo le primissime informazioni dell'Agenzia regionale emergenza urgenza, arrivata con tre ambulanze, le persone coinvolte sono sei. Non sono ancora chiare le loro condizioni.

Il traffico è gestito dai 'ghisa', gli stessi incaricati di fare i rilievi per capire meglio la dinamica dell'incidente.