Incidente in via Teocrito, perde il controllo dell'auto e si ribalta

Incidente in via Teocrito a Milano (zona viale Monza): un'auto guidata da un ragazzo 22 anni si è ribaltata nella notte tra giovedì e venerdì 22 ottobre.

Tutto è accaduto intorno alle 2:20 della notte, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni del giovane sembravano disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, estratto dalle lamiere contorte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, è stato trasportato al pronto soccorso di Città Studi in codice verde.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica del sinistro, sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia locale di Milano.