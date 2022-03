Bisogna mappare le baby gang di Milano, secondo De Corato

Una mappatura delle baby gang presenti a Milano. È quello che chiede l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, dopo l'ennesima aggressione ai danni di due ragazzi di 21 e 22 anni avvenuta questa volta davanti al Politecnico di Milano nella notte tra sabato e domenica 6 marzo.

"Bisogna procedere come ha fatto il prefetto a Padova e mappare i membri delle baby gang in modo da individuarli subito", ha chiosato in una nota l'ex vicesindaco della città. "Piazza Leonardo Da Vinci, come via Lecco, Piazza Gae Aulenti, i Navigli e le Colonne di San Lorenzo: tutte zone di mala movida abbandonate a sé stesse dove la sera e la notte accade di tutto - ha proseguito De Corato -. Risse, aggressioni, rapine e violenze: bisogna mappare le baby gang e sfruttare tutti i mezzi a disposizione per prevenire questi reati. Dove sono le telecamere? In queste zone 'calde' sono in numero sufficiente e vengono adeguatamente utilizzate?".

A Milano ci sono 13 baby gang

A Milano ci sarebbero 13 baby gang attive. Il numero è stato reso noto dal maggiore dei carabinieri Silvio Maria Ponzio durante un incontro con la stampa nella giornata di martedì 2 marzo, giorno in cui è stata illustrata l'attività di indagine che ha portato all'arresto di alcuni membri della baby gang chiamata Z4, attiva tra Corvetto e Calvairate.

Secondo quanto ricostruito dai detective le baby gang sarebbero composte prevalentemente da ragazzini cresciuti in contesti difficili ai margini della città. Tutte hanno un tratto comune: un fortissimo legame col quartiere e il contesto di case popolari nel quale vivono; inoltre sarebbero sempre in competizione con le altre organizzazioni di Milano con le quali si misurano attraverso i contenuti dei loro raid pubblicati sui social.