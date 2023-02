Ancora una maxi coda notturna (di 800 persone) e tensioni in via Cagni

Di nuovo una coda lunghissima - questa volta di ben 800 persone - e tensioni con la polizia davanti all'Ufficio immigrazione di via Cagni, a Milano. 400 dei presenti, tutti egiziani, "si sono mossi compatti per tentare più volte di forzare il blocco", si legge in una nota della questura. L'episodio nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 febbraio.

Non è il primo episodio di questo tipo. Ultimamente, infatti, tutti lunedì davanti alla caserma Annarumma della polizia di Stato si forma una maxi fila di persone che nonostante il freddo aspettano per ore di poter entrare nell'ufficio immigrazione per la richiesta di permesso di soggiorno, soprattutto per motivi umanitari. I 400 egiziani che hanno provato a oltrepassare le transenne sono stati bloccati senza che si verificassero scontri.

All'alba, poi, intorno alle 6.30, il numero di stranieri previsto è entrato nella struttura. Tutti gli altri non hanno potuto fare altro che tornare a casa. La fila notturna per cercare di essere ricevuti dagli uffici è l'unica strada che molti migranti hanno per legalizzare la loro posizione sul territorio italiano. Questo perché non esiste modo di prenotare (a meno che non si sia già ospiti di una struttura di accoglienza) e ogni giorno l'accesso è consentito a un numero ristretto di persone, rispetto alla quantità di quelle che hanno necessità del permesso di soggiorno e aspettano al gelo per poterlo ottenere.

Anche il 6 febbraio e il 23 gennaio centinaia di stranieri avevano atteso in coda di notte. Il 23, in particolare, gli agenti, in tenuta antisommossa, avevano lanciato fumogeni in strada per disperdere la folla e riportare l'ordine. Da allora è stato installato un sistema di transenne che permette ai poliziotti di gestire meglio la ressa e non si sono ancora verificati disordini particolari.