Milano, più multe e rimozioni per i monopattini

Aumentano i controlli (e le multe) sull'uso dei monopattini a Milano. A darne notizia è l'assessore alla sicurezza Marco Granelli che, per farlo, sceglie Facebook e una foto in cui lui stesso gira in monopattino. Come a dire: nessuna criminalizzazione del mezzo, "Milano deve continuare" ad averli, ma "tutti dobbiamo rispettare le regole".

E snocciola il bilancio: ventinove persone multate in cinque giorni, da lunedì a venerdì scorso, da parte della polizia locale. I controlli si sono concentrati soprattutto su chi, guidando il monopattino, passa col rosso, viaggia in due o gira sui marciapiedi.

E proprio l'uso dei marciapiedi è il comportamento più sanzionato: sono stati in venti a ricevere la multa per questo (50 euro). I vigili hanno poi rimosso sessantadue monopattini parcheggiati male. In questo caso la sanzione ammonta a 41 euro a cui aggiungerne 96 per la rimozione e 4 per ogni giorno di deposito. "Non conviene", dice Granelli. Che alla fine promette di continuare a realizzare parcheggi appositi, per bici e monopattini. "Perché la città sta cambiando", commenta, "ma tutti usiamoli bene".

I medici: "Attenti a come usare i monopattini"

Negli ultimi giorni è 'sceso in campo' anche il Gaetano Pini-Cto di Milano, con uno studio sugli accessi al pronto soccorso dell'ospedale, uno dei più importanti centri ortopedici e traumatologici d'Italia. In sei mesi, da maggio a novembre, secondo i responsabili sanitari della struttura il 14,3% degli incidenti a due ruote di Milano avviene a bordo dei monopattini, e il 30% dei traumi da monopattino si verifica quando lo si guida per la prima volta. Nel 37% dei casi la responsabilità è la velocità eccessiva.

Complessivamente tra maggio e novembre del 2021 l'Asst Gaetano Pino-Cto "ha registrato 28.169 accessi al pronto soccorso, di cui 1.955 pazienti riportavano traumi da incidente con bicicletta, motorini e monopattini. Di questi 280 viaggiavano su quest'ultimo mezzo di trasporto. Il 46% di loro ha riportato una frattura e 28 pazienti (10%) sono stati operati. La maggior parte dei traumi, il 52%, ha coinvolto l'arto superiore mentre nel 40% dei casi è stato coinvolto l'arto inferiore. Il segmento più colpito è stato il ginocchio (17,1%), seguito dal gomito (15%), poi il polso (14,3%) caviglia (11,8%) e la mano (9.6%)".

La frattura bilaterale del gomito

I medici dell'ospedale, guidati dal direttore del Comitato scientifico dell'Asst Gaetano Pini-Cto Pietro Randelli, hanno anche individuato "una frattura tipica, molto frequente in questo genere di traumi e molto rara, invece, in altri incidenti: la rottura bilaterale del gomito, che testimonia la violenza dell'impatto a terra per l'arto superiore nella classica caduta a 'catapulta', in cui il guidatore del monopattino è sbalzato in avanti". Nel corso del convegno sono stati presentati anche alcuni dati dell'Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda, che ha registrato 37 accessi al pronto soccorso per incidente da monopattino elettrico (tra luglio 2020 e novembre 2021), dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, che ha registrato 149 accessi in pronto soccorso per questo tipo di trauma tra il 1 gennaio 2019 e il 31 maggio 2021.